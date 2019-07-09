Один из кандидатов в президенты США выбыл из гонки

Конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл первым принял решение выйти из списка претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США. Об этом Суолуэлл объявил в понедельник на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN, сообщает ТАСС.

«Сегодня наша президентская кампания завершается», — сказал конгрессмен, напомнив, что он вступил в предвыборную борьбу лишь три месяца назад.

«Я никогда не забуду людей, с которыми я встречался, и уроки, извлеченные мною во время поездок по стране», — продолжал Суолуэлл, выразив надежду, что его политическая борьба за искоренение насилия с применение огнестрельного оружия в США только начинается.

| 2019-07-09T01:15:30+00:00 9 июля 2019, 07:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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