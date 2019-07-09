Один из кандидатов в президенты США выбыл из гонки

Конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл первым принял решение выйти из списка претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США. Об этом Суолуэлл объявил в понедельник на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN, сообщает ТАСС.

«Сегодня наша президентская кампания завершается», — сказал конгрессмен, напомнив, что он вступил в предвыборную борьбу лишь три месяца назад.

«Я никогда не забуду людей, с которыми я встречался, и уроки, извлеченные мною во время поездок по стране», — продолжал Суолуэлл, выразив надежду, что его политическая борьба за искоренение насилия с применение огнестрельного оружия в США только начинается.