Один из главных активов Порошенко арестован судом Киева

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник сообщил юрист Андрей Портнов, занимавший во времена президентства Виктора Януковича должность замглавы его администрации.

«Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко — завода «Кузница на Рыбальском», — написал он в своем Telegram-канале. (ТАСС)

| 2019-09-17T14:38:25+00:00 17 сентября 2019, 16:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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