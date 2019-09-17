Один из главных активов Порошенко арестован судом Киева

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник сообщил юрист Андрей Портнов, занимавший во времена президентства Виктора Януковича должность замглавы его администрации.

«Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко — завода «Кузница на Рыбальском», — написал он в своем Telegram-канале. (ТАСС)