Очищение

Это, конечно, нужно обладать редким «талантом», чтобы вызвать к себе такое массовое презрение. Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева об освобождении Али Гасанова с должности помощника президента по общественно-политическим вопросам — заведующего отделом, вызвало просто зашкаливающую радость в социальных сетях и среди представителей отечественных СМИ. Горевали лишь те журналисты и издания, чье прошлое и настоящее зависело от Гасанова. Горевали они по той причине, что понимали — уход «крыши» приведет к печальным для них процессам.

Но, об этом поговорим ниже, а пока замечу, что Гасанов не был даже удостоен встречи с президентом Азербайджана. Его не приняли, не наградили. Тем самым, к Гасанову было продемонстрировано отношение. Если коротко, то он был признан нерукопожатным. Правда, сам Гасанов всячески пытался убедить общественность в обратном. Он оперативно дал интервью BBC News Азербайджан, в ходе коего старался изобразить хорошую мину при плохой игре.

Начав с того, что решения главы государства не подлежат обсуждению, он поведал о том, что в дальнейшем видит себя в качестве созидателя. Итоги его «созидания» долго еще придется ощущать на себе азербайджанской прессе. Слишком уж глубоко проникла «гасановщина» в ее ряды. Тут тебе и поддержка, финансовая и политическая, совершенно бездарных изданий и журналистов. Тут же и использование СМИ в подковерных интригах Гасанова с теми, кого он сам себе выбирал во враги. А таковыми были названы все, кто был ярче, способнее, порядочнее Али-муаллима.

В итоге, искусственно выдвигались на первый план лица с нецензурным выражением лица, либо откровенные флюгеры и лизоблюды. Имеющие реальные заслуги, талантливые, порядочные журналисты же задвигались настолько, насколько это вообще возможно в век интернета и социальных сетей. Писал об этом ранее, когда Гасанов был при должности, потому имею моральное право повторить все сказанное в его адрес. В том числе и в плане того, что любая объективная комиссия, которая проверит процесс выделения квартир в первом и втором доме журналистов, обнаружит там кучу персонажей, которые не соответствовали даже тем требованиям, что официально предъявлялись к соискателям квартир.

За какие заслуги, за деньги или по протекции, получали квартиры те, кто не имел необходимого стажа в журналистике, кто не работал в отдельно взятом СМИ необходимое количество лет, кто вообще не написал в своей жизни ни одной громкой статьи, все это легко можно выяснить. Как и то, почему среди получивших жилье оказались те, у кого уже были шикарные хоромы, кто был обладателем нескольких квартир, тогда как без вожделенной крыши над головой оказались те достойные представители нашего цеха, что поныне ютятся у родственников или по съемным квартирам.

И в этой связи, нужно спрашивать не только с Али Гасанова, но и с таких его приспешников, как глава Совета прессы Афлатун Амашев и исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ Вугар Сафарли. Они лично причастны к процессу распределения квартир в домах журналистов, они содействовали Али Гасанову в его политике выдвижения посредственностей и задвижения талантов. Они соучастники уничтожения национальной прессы. Надеюсь, что Амашев, при честном голосовании на следующем съезде СП, лишится занимаемой не по заслугам, а по протекции должности. Он ведь и сам никогда не был сколько-нибудь ярким журналистом. Это абсолютная серость, пробившаяся наверх исключительно благодаря гибкости позвоночника.

Но он, как у нас принято говорить в таких случаях, «годящийся для похода на свадьбу», по сравнению с Вугаром Сафарли. Как, за какие прегрешения отечественная пресса получила в качестве директора Фонда государственной поддержки СМИ, такое недоразумение? Ответ очевиден — у Сафарли был «папа» в лице Али Гасанова. Сейчас Вугар-муаллим «осиротел» и его пора убирать с занимаемой должности, предварительно проверив финансовую деятельность этого господина.

Важно проверить финансовую деятельность и председателя Национального совета по телевидению и радиовещанию Азербайджана Нуширевана Магеррамли. Это еще один «птенец гнезда Гасанова». Который причастен к закрытию телеканала ANS, а также к попытке закрыть навсегда программу «Что? Где? Когда?», вернуть которую в эфир удалось вопреки козням тандема Гасанов-Магеррамли. Кроме того, именно он, несет прямую ответственность за ту пошлость, грязь и вульгарщину, что лилась и пока еще льется с экранов наших телеканалов. Он должен уйти.

В том числе и потому, что Магеррамли причастен к одной очень грязной истории одного предательства. И тут нам придется вернуться к нашему Али Гасанову и его интервью BBC News Азербайджан. «Остаюсь «алиевцем». В качестве «алиевца» я продолжу свою деятельность»», утверждал бывший помощник президента по общественно-политическим вопросам. И тут имеет смысл напомнить, что в конце октября, в соцсетях была опубликована фотография заметки в газете «Молодежь Азербайджана» от 18 мая 1989 года. Заметка эта была напечатана в рубрике «Телеграмма в номер».

«Мы, участники встречи с деканом исторического факультета Азгосуниверситета имени С.М.Кирова, ознакомились с теми реальными и позитивными переменами, которые происходят в нашей республике благодаря целенаправленной деятельности Компартии Азербайджана в процессе перестройки. Мы со всей ответственностью осознаем те большие задачи, стоящие перед партией, перед всем советским народом, и хотим вас заверить в том, что в республику мы вернемся высококвалифицированными кадрами и посвятим себя делу перестройки. На достижение этой цели мы направим всю свою силу, энергию, знания. Мы приветствуем и глубоко поддерживаем целенаправленную работу нового руководства Компартии Азербайджана», говорится в телеграмме, направленной в ЦК Компартии Азербайджана, первому секретарю ЦК, товарищу А.Х.Везирову.

Подписали ее вроде бы студенты и аспиранты исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, в числе которых был и Али Гасанов. Кстати, его фамилия соседствовала в данной телеграмме рядом с фамилией председателя Национального совета по телевидению и радиовещанию Азербайджана Нуширевана Магеррамли. Если верить гуляющей в соцсетях фотографии той газетной публикации, то получается, что и этот высокопоставленный чиновник, являющийся креатурой Али Гасанова, в свое время присягал на верность тому самому Везирову, который вел войну с Гейдаром Алиевым, попавшим в те годы в опалу по вине первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Так что, в том числе и потому, Н.Магеррамли должен уйти.

Что до А.Гасанова, то ранее с громкой критикой в его адрес выступил и экс-министр труда и социальной защиты населения, один из основателей партии «Ени Азербайджан» Али Нагиев. В интервью сайту Demokrat.az он вспомнил, что Гейдар Алиев назвал Али Гасанова человеком, предавшим всех тех, кто привел его в партию «Ени Азербайджан» и уехавшим заниматься бизнесом. «Я всегда поддерживал Али Гасанова, но он, как оказалось, копал под меня»,- заявил А.Нагиев. Одним словом, по его словам получается, что Гасанов является интриганом и предателем. В том же духе, в интервью Bizimxeber.az высказался экс-депутат ММ от партии «Ени Азербайджан», бывший глава пресс-службы МО Эльдар Сабироглу. Напоминаю обо всем этом в свете судорожных попыток А.Гасанова напоследок выставить себя последовательным и верным «алиевцем».

К счастью, затянувшийся период его интриганства и огромных полномочий, завершился. Как теперь будут выживать те СМИ, которые патронировались этим чиновником? Часть из них будут отчаянно пытаться прогнуться под новых патронов. Процесс этот, пока кулуарно, уже идет. И сопровождаться он будет отречением от своей прежней близости к А.Гасанову, вплоть до публичного отречения от него. Особо забавно будет понаблюдать за телодвижениями одной посредственности, которая успела предать своего прежнего патрона, прогнувшись под Гасанова настолько, что даже оперативно сменила своего предыдущего научного руководителя на Али-муаллима, тем самым стараясь обезопаситься и подлизаться к высокопоставленному чиновнику.

В общем, нас ждут интересные времена. Это, надеюсь, будет процесс очищения отечественной прессы от «гасановщины». Вся эта ситуация, скажу напоследок, очень напоминает сцену из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен». «Объясните суду — почему 20 лет все было хорошо, и вдруг такая трагедия?», — вопрошает судья на бракоразводном процессе барона. «Извините, господин судья, двадцать лет длилась трагедия и только теперь всё должно быть хорошо!», — отвечает Мюнхгаузен.