Очевидные параллели

Телеведущий Владимир Соловьев по праву считается одним из главных российских пропагандистов, по которому плачет скамья подсудимых за разжигание межнациональной розни. Он, в частности, давно и бесстыдно обслуживает интересы своих армянских друзей, всячески пытаясь увидеть в азербайджанском глазу соломинку, при этом не замечая того склада бревен, что скопился в РА.

Но особо яростно Соловьев лжет про Украину. Практически в ежедневном режиме он тиражирует бред и чушь про страну, по отношению к которой РФ совершила массу преступлений. Тут и аннексия Крым и поддержка сепаратизма и терроризма в Донбассе. За все эти преступления Россия уже получила санкции со стороны Запада, которые, как ни крути, сказываются на российской экономике и бьют по доходам рядовых россиян.

При этом, доходы самого Соловьева никак не сокращаются. Он, по прежнему, получает щедрое вознаграждение , являясь счастливым обладателем, в том числе, роскошной недвижимости в Италии. Естественно, что Соловьев лично и крайне заинтересован в том, чтобы в нем и далее существовала необходимость. А она есть только до тех пор, пока в РФ отсутствует свободная журналистика и реальная свобода слова.

После демократических перемен и превращения России, хотя бы, в Украину, по степени свободы слова и плюрализма мнений в СМИ, Соловьеву ничего не светит в плане карьеры. В нем просто отпадет необходимость. Это, как минимум. А как максимум, он получит сполна за всю ту ложь, что распространял на протяжении многих лет, обогащаясь на крови и трагедиях целых народов.

И в этой связи вовсе неудивительны те речи, что были озвучены им для телеграм-канала «Подъем«. Спросили же у Соловьева, почему в его ток-шоу большую часть времени обсуждают Украину, а не, например, пенсионную реформу в России. Вопрос более, чем логичный. Но, пропагандист по вызову, ясное дело, не был смущен. Он давно отбросил любые мысли о стыде за то, что творит.

В итоге, от Соловьева услышали, что он ставил в эфир несколько раз темы пенсионной реформы, но оказалось, что «цифры смотрения были очень невысокие». Соловьев отметил, что эта тема людей не заинтересовала на уровне обсуждения. «В жизни это одно, а вот смотреть и обсуждать это, не значит, что хочется», — объяснил он. По мнению Соловьева, люди с интересом смотрят за обсуждением украинской темы, потому что это «альтернативная история России», а также потому, что там «живые настоящие эмоции».

Проще говоря, он банально оскорбил миллионы россиян, по сути, назвав их людьми, живущими в мире, оторванном от реалий. Если исходить из «логики» владельца элитной итальянской недвижимости, то россияне в телевизор смотрят чаще, чем в холодильник. И питаются они, особенно пенсионеры тем, что есть в телевизионном меню Соловьева. Еще немного, и он заявит, что размер пенсии в РФ также напрямую завит от количества просмотренных «Вечеров» с сиятельным Владимиром Рудольфовичем.

Это, конечно же, зашкаливающий цинизм. Вначале идет зачистка телевизионного пространства от любого реального инакомыслия, затем эфир заполняется многообразным Соловьевым, который искусственно создает «повестку дня», банально выполняя заказ «партии правительства». После чего начинаются сетования на то, что «народу именно это и нравится». Это логика дрессировщика зверей в цирке, который в ответ на упреки по поводу насилия над слонами и медведями говорит, что «они так привыкли и иначе не выполняют нужных команд».

Нечто подобное в советское время проделывали пропагандисты, рассказывающие о том, что в «США негров линчуют» или про то, как «неспокойно на берегах Потомака». Щедро выдавались в эфир репортажи о мафии в Италии, о бесконечной борьбе трудящихся за свои права в Великобритании, ФРГ, Италии. Ну и конечно, говорилось про то, как разошлась «израильская военщина, известная по всему свету». А в СССР, согласно информационной политике того времени, все было прекрасно. В итоге, скрывалась правда

Так, была засекречена любая информация про «новочеркасский расстрел» — название 1962 года, когда забастовка рабочих НЭВЗ подавлялась жесточайшим образом силами армии и КГБ СССР. Лишь много позже выяснилось, что при разгоне демонстрации было убито 26 человек, ещё 87 человек получили ранения. Семерым из «зачинщиков» забастовки были вынесены смертные приговоры, и они были расстреляны, остальные получили длительные сроки лишения свободы.

Скрывалась и правда об истинных причинах и последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. Это привело к огромным жертвам и экологической катастрофе, масштабы которых могли быть намного меньше, если бы не ложь и молчание пропагандистов, действовавших в строгом коридоре правил руководства Советского Союза. Чем все это кончилось? Распадом СССР. И это было лишь одно из доказательств того, что империи, построенные на лжи, недолговечны. Параллели, как мне кажется, очевидны.