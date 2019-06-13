Очередные выпускные экзамены пройдут в воскресенье

В воскресенье пройдет второй этап выпускных экзаменов для учеников девятых классов, организованный Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ). Экзамены пройдут в школах-интернатах, специальных вечерних и заочных школах, специальных школах для учеников с нарушениями слуха и речи, школе на острове Чилов, и расположенных в исправительных учреждениях, сообщает Trend в четверг, со ссылкой на ГЭЦ.

Для комфортной сдачи экзамена выпускников с ограниченными физическими возможностями, предусмотрены специальные залы, где будут работать специальные помощники и сурдопедагоги. В целом, ожидается участие 32.827 выпускников.