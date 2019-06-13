Очередные выпускные экзамены пройдут в воскресенье

В воскресенье пройдет второй этап выпускных экзаменов для учеников девятых классов, организованный Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ). Экзамены пройдут в школах-интернатах, специальных вечерних и заочных школах, специальных школах для учеников с нарушениями слуха и речи, школе на острове Чилов, и расположенных в исправительных учреждениях, сообщает Trend в четверг, со ссылкой на ГЭЦ.

Для комфортной сдачи экзамена выпускников с ограниченными физическими возможностями, предусмотрены специальные залы, где будут работать специальные помощники и сурдопедагоги. В целом, ожидается участие 32.827 выпускников.

| 2019-06-13T16:30:45+00:00 13 июня 2019, 19:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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