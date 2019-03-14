Очередные медали тяжелоатлетов в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе (США) проходит юношеское первенство мира по тяжелой атлетике.

Азербайджан представляют пятеро спортсменов.

Четвертым на помост вышел Али Шукюрлу (102 кг). Подняв 125 кг в рывке и 155 кг в толчке, он завоевал по малой бронзовой медали. В сумме двоеборья он набрал 280 кг (125 кг + 155 кг) и занял третье место, взяв бронзу.

До сих пор лишь дважды представители Азербайджана среди юношей брали медали по сумме двоеборья. До Шукюрлу это были Наильхан Набиев (в 2009-м) и Азер Мамедли (в 2012-м). (пресс-служба национальной федерации)

Отметим, что ранее на чемпионате Омар Джавадов (55 кг) и Рустам Гасымов (67 кг) завоевали в рывке по малой бронзовой медали.

| 2019-03-14T13:18:08+00:00 14 марта 2019, 13:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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