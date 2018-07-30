Очередные медали наших борцов в Турции

В Стамбуле (Турция) прошел Мемориал Яшара Догу по вольной и женской борьбе. В последний день турнира на ковер вышли семеро представителей Азербайджана, которым предстояло побороться за медали разных проб.

Так, Анжела Дороган (53 кг) завоевала золотую медаль, Ибрагим Юсубов (79 кг) взял «серебро», а Мирджалал Гасанзаде (61 кг), Агагусейн Мустафаев (70 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг) и Сабира Алиева (76 кг) – бронзовые медали.

Ранее, азербайджанские борцы завоевали одну золотую и три серебряные медали. (сайт национальной федерации)

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