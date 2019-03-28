Очередной запрет в Facebook и Instagram

Скоро в Facebook и Instagram начнут действовать новые правила. В этих соцсетях запретили контент, поддерживающий белый национализм и белый сепаратизм.

В Facebook заявили, что для идентификации контента о белом национализме будет использоваться искусственный интеллект, который применяется для автоматического обнаружения террористического контента. Об этом сообщает Информатор Tech, ссылаясь на блог Facebook. Модераторы будут удалять фразы вроде «Я горжусь тем, что я белый националист» или «Иммиграция разрушает эту страну, белый сепаратизм — это единственный выход». Пользователям, которые будут искать информацию о превосходстве белой расы, предложат перейти на страницу некоммерческой организации Life After Hate, которая была основана бывшими экстремистами и выступает против пропаганды ненависти.

«По нашим правилам на платформе всегда было запрещено разжигать ненависть по расовому, национальному и религиозному признаку. И это всегда включало идеологию превосходства белой расы» — сказано в заявлении Facebook. «Раньше мы не применяли этот аргумент к высказываниям, поддерживающим белый национализм и белый сепаратизм, потому что мы думали о более широких концепциях национализма и сепаратизма, например, о движении American Pride и баскском сепаратизме, которые являются важной частью идентичности людей».

Компания приняла решение о нововведениях спустя две недели после теракта в Новой Зеландии. В сети платформу раскритиковали за то, что модераторы не сразу удалили 17-минутный стрим ультраправого активиста с нападением на две мечети.

Раннее мы сообщали о том, что житель Литвы признался, что обманул Google и Facebook на сотни миллионов долларов. Он выдавал себя за компанию из Тайваня Quanta Computer, которая производит ноутбуки. Также сооснователь WhatsApp призвал удалить Facebook.

Источник: tech.informator.ua