Очередной российско-турецкий патруль завершил работу в Сирии

В Сирии завершилось очередное совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны России.

«Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы. Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Джарих-эль-Фаукани, преодолел маршрут протяженностью более 60 километров за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», — говорится в сообщении.