Очередной российско-турецкий патруль завершил работу в Сирии

В Сирии завершилось очередное совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны России.

«Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы. Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Джарих-эль-Фаукани, преодолел маршрут протяженностью более 60 километров за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», — говорится в сообщении.

| 2019-12-17T14:39:16+00:00 17 декабря 2019, 18:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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