Очередной мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск прошел без инцидентов

4 июня личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик провел мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, мониторинг на территории Ходжавендского района завершился без инцидентов.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели Анжей Каспшик и его полевые помощники Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

| 2019-06-04T13:23:25+00:00 4 июня 2019, 14:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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