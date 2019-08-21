Очередной мониторинг на линии соприкосновения войск завершился без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 21 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Гёйгельского района, завершился без инцидентов. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Мартин Шустер, на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении — полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.