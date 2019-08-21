Очередной мониторинг на линии соприкосновения войск завершился без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 21 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Гёйгельского района, завершился без инцидентов. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Мартин Шустер, на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении — полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

| 2019-08-21T14:37:46+00:00 21 августа 2019, 17:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss