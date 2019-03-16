Очередной гол Шейдаева за «Крылья Советов»

В России стартовал 20-й тур премьер-лиги. В первой встрече тура «Крылья Советов», за которые выступает форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, сыграли на выезде с «Анжи». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Шейдаев вышел на поле на 63-й минуте, а на 88-й забил второй гол своей команды, точно реализовав пенальти.

Отметим, что это третий гол форварда за самарцев, который он забивает в третьем подряд матче. После этой игры Шейдаев отправился в ряды сборной Азербайджан, которую на следующей неделе ждут встреча отборочного этапа ЕВРО-2020 против Хорватии (21 марта) и товарищеская игра с Литвой (25 марта).

На данный момент, КС с 24-мя очками идет на 8-м месте.

| 2019-03-16T12:10:03+00:00 16 марта 2019, 14:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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