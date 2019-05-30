Очередной этап переговоров по вопросу границы Азербайджана и Грузии состоится в конце июня — глава МИД Грузии

Очередное заседание комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы состоится в конце июня в Тбилиси.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

До этого, по его словам, с ситуацией на границе должны ознакомиться эксперты. Залкалиани также выразил уверенность, что желание обеих сторон решить данный вопрос приведет к устраивающему всех результату.

Напомним, что первое заседание комиссии по вопросу границы между двумя странами состоялось в Баку 23 и 24 мая.(report)

| 2019-05-30T21:43:35+00:00 31 мая 2019, 01:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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