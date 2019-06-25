Очередная встреча – очередное мироТВОРЧЕСТВО

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с главой МИД Армении в Вашингтоне сделал ряд заявлений.

По его словам, официальный Баку ждет предложений от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по срокам проведения новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Я не Нострадамус, чтобы сказать, когда будет новая встреча — чем раньше, тем лучше. Сопредседатели скажут, когда возможно провести новую встречу», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 июня длилась более 3 часов. «Положительный момент этой встречи – посредники дали нам предложения для обсуждения. Это новые или старые документы? Мы их обсуждаем последние 15 лет», — сказал Мамедъяров.

Он добавил, что позиция Азербайджана остается неизменной – армянские военные должны быть выведены с оккупированных азербайджанских территорий.

Мамедъяров подчеркнул, что «в ближайшие 2-3 месяца мы рассмотрим предложения сопредседателей».

«Армянская сторона каждый раз поднимает вопрос, что нам нужен статус и безопасность. Этот вопрос обсуждался и в Вашингтоне. Что касается вопросов безопасности и возможности размещения международных миротворческих сил, то сопредседатели должны еще больше уточнить свои предложения и выступить с ними. Сопредседатели говорят, что мы должны поработать над этим вопросом», — резюмировал он.

Комментируя # итоги встречи, экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, сказал, что и сам министр и все те, кто этим делом занимаются, прекрасно понимают, что вопрос миротворческих сил может быть актуален только тогда, когда существует соглашение, и оно вот-вот будет подписано.

«Только в таком случае обсуждение миротворческих сил становится актуальным, потому что согласно концепции международных организаций, прежде всего ООН, миротворческие силы могут войти в регион только тогда, когда есть подписание меморандума о взаимопонимании со всеми участниками, сторонами конфликта, то есть с Арменией и с Азербайджаном в данном случае. И только после подписания меморандума. Меморандум – это документ, где сторона, принимающая операцию по поддержанию мира, гарантирует им права и привилегии. Определяются функции, задачи, форма содействия с принимающей стороны и т.д. Сам документ может быть подписан только в том случае, если подписано мирное соглашение», — пояснил эксперт.

По его мнению, операция по поддержанию мира на сегодня абсолютно неактуальна. «Потому что не существует единого документа, на основании которого можно говорить, что идет обсуждение конкретных вопросов, субстантивных, как говорит министр Мамедъяров. Они обсуждают тезисы, и пока ни к какому результату не пришли, как я понимаю. Поэтому сейчас говорить об операции по поддержанию мира немного странно», — добавил он.

Зульфугаров также добавил, что для тех, кто не знает специфики этого вопроса, операция по поддержанию мира обсуждается очень давно.

«После Будапештского саммита 1994 года, где впервые было решено создать миротворческие силы, способные в рамках ОБСЕ участвовать в мероприятиях Европейской безопасности. Хотя ОБСЕ это не та организация, которая осуществляет миротворческую миссию, но в связи с тем, что они уполномочены ООН заниматься миротворчеством, в документе, принятом на саммите, была отражена важность отправки миротворческих сил с целью разрешения конфликта», — сказал он.

По его словам для реализации этой операции в Вене была создана группа планирования высокого уровня, состоявшая из офицеров, которые подготовили концепцию по поддержанию мира.

«Это группа активно работала в середине 90-х и выработала концепцию, где были отражены функции и так далее. Эта концепция была на более 400 страницах, состояла из мнений военных специалистов из десятка стран, которые входили в ОБСЕ. Там участвовали специалисты из Турции, США, Восточной Европы. Сотни офицеров на основе ротаций прошли в эту группу и создали концепцию развертывания операции по поддержанию мира. Но ввиду того, что переговоры не приносили никаких результатов, работа этой группы была приостановлена, но концепция существует. Поэтому без предварительного соглашения о мире, развертывание операции совсем неактуально», — подчеркнул Зульфугаров.

Экс министр также добавил, что Мамедъяров прав в том, что 15 лет обсуждается одно и то же.

«Ничего нового нет, и 15 лет Армения ничего не принимает. Мы можем предпринять операцию по принуждению к миру в рамках главы 51 устава ООН об отражении агрессии и можем сделать это в одностороннем порядке. Такое право у нас есть», — резюмировал он.