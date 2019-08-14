Очередная провокация МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе совместной пресс-конференции со своим уругвайским коллегой Родольфо Нин Новоа (Rodolfo Nin Novoa) заявил, что ему нечего добавить к словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Карабах — это Армения, и точка», передает Sputnik Армения.

5 августа Н.Пашинян, выступая с речью в Ханкенди, озвучил ряд призывов и заявлений. В частности, он неоднократно повторил фразу «Карабах — это Армения, и точка».

«Премьер-министр все очень четко сформулировал по позиции Армении, нечего добавить, все было сказано в Степанакерте (Ханкенди — ред.). В своем заявлении МИД также подтвердил то, что было сказано в Степанакерте (Ханкенди — ред.), и я уверен, что нет необходимости обращаться к тому заявлению, которое мы сделали», — сказал З.Мнацаканян.