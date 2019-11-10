Очередная актриса через 40 лет вспомнила, что ее изнасиловал Роман Полански

Режиссер Роман Полански самым решительным образом отвергает обвинения в том, что более 40 лет назад изнасиловал актрису Валентин Монье, сообщает в воскресенье газета Monde со ссылкой на адвоката режиссера.

В пятницу в газете Parisien вышла статья, в которой Монье рассказала, что в 1975 году Полански якобы избил и изнасиловал ее. Бывшей манекенщице и актрисе на тот момент было 18 лет.

«Мы работаем над тем, чтобы эта публикация получила юридическое продолжение», — приводит Monde слова юриста Эрве Темима.

Он отметил, что за 45 лет с якобы имевшего место события это обвинение «не было доведено до сведения Полански», а давность делает невозможным сбор всех фактов, необходимых для расследования.

Против Полански неоднократно выдвигались обвинения в домогательствах. Он признал свою вину в изнасиловании в 1977 году 13-летней девочки, впоследствии бежал во Францию и с тех пор разыскивается американским правосудием. (РИА Новости)