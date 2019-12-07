Очередь дошла и до Саргсяна

Война между основными политическими кланами Армении вступила в новую фазу. Этого ждали давно, и вот оно произошло – целью активного давления со стороны новой власти стал один из лидеров «карабахцев», экс-президент Армении Серж Саргян.

Кстати, такой вариант развития событий он предвидел и сам. 30 октября, во время церемонии вручения сертификатов выпускникам политической школы, журналисты задали ему вопрос о том, не боится ли он, что цепочка громких арестов дойдет и до него. На что третий президент Армении ответил, что если после его ареста народ станет счастлив, пусть его арестуют.

«Сегодня я боюсь, боюсь гибельной для нашей родины политики безответственных популистов. За себя мне нечего бояться. Если мой арест сделает наш народ довольным и счастливым, если мой арест поспособствует раскрытию дела 1 марта и 27 октября, если вызовы, стоящие перед нашей страной нейтрализуются, переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта вернутся в правильное русло – пусть меня арестуют», — заявил Серж Саргсян, добавив, мол, если его отсутствие в обществе будет способствовать широкому размаху экономической революции и репатриации, пусть его арестуют.

С каким-то намеком он также назвал трусом «того, кто меняет решение под чужим влиянием», отметив, что сам никогда не меняет решений, и никогда не менял. При этом подчеркнул, что не хочет говорить большего, так как обещал простой и искренний диалог с гражданами, и срок этого диалога приближается.

И вот новость – «в Армении предъявлены обвинения еще одному представителю прежнего руководства страны» — экс-президенту Сержу Саргсяну, который после ухода в отставку весной 2018 года практически не участвовал в политической жизни. В отличие от еще одного бывшего президента, Роберта Кочаряна, речь идет не о политической, а об экономической статье: Саргсяна обвиняют в растрате бюджетных средств.

Специальная следственная служба Армении (ССС) выдвинула против экс-президента Сержа Саргсяна обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса республики.

Бывший президент обвиняется в том, что в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 миллионов драмов (свыше 1 миллиона долларов) со стороны группы должностных лиц. В качестве меры пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде. Защита бывшего президента уже обжаловала выдвинутое против него обвинение.

Полностью обвинение звучит как «организация хищения путем растраты государственных средств в особо крупных размерах».

В ССС утверждают, что с 25 января по 7 февраля 2013 года, когда в стране проводился тендер на поставку дизельного топлива в рамках программы поддержки землепользователей, господин Саргсян поручил отдать предпочтение компании «Флеш», в то время как самую низкую цену предложила другая компания — «Максхур».

Как пишут армянские СМИ, владелец компании «Флеш» Барсег Бегларян — близкий друг Сержа Саргсяна, что, судя по всему, и определило его выбор.

После предъявления обвинений Саргсяну была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Представители возглавляемой экс-президентом Республиканской партии Армении (РПА) отказались комментировать обвинение в адрес шефа, пообещав, что вскоре партия выступит с заявлением по этому вопросу. Для самого Сержа Саргсяна обвинение, по всей видимости, не стало сюрпризом. Ранее зять экс-президента Микаел Минасян уже высказывал предположение, что против него самого, его тестя и других членов семьи будут возбуждены уголовные дела.

Конечно, очевидно, что возбуждение уголовного дела против Саргсяна стало продолжением кампании обвинений против представителей бывшей власти.

Но пока не очень понятно, почему это произошло только сейчас. Возможно, таким путем премьер Никол Пашинян надеется окончательно обезглавить своих основных оппонентов — бывшую правящую Республиканскую партию. Но вот получится ли это у него, если учитывать, что за карабахским кланом стоит основной спонсор и гарант существования Армении – Кремль.