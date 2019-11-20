Очень странные поползновения

Похоже, именно на главу Госдепартамента США Майка Помпео президент Трамп возложил обязанность служить рупором попыток США подвергнуть ревизии давно устоявшиеся, принятые всем миром нормы международного права.

Вспомним, еще в апреле, выступая на слушаниях в Сенате, госсекретарь США фактически подверг ревизии один из основополагающих моментов послевоенного мироустройства – принцип территориальной целостности государств. Тогда Помпео призвал не сравнивать ситуацию с Голанами и Крымом – потому что Израиль захватил часть Сирии защищаясь, Россия же «ни от кого не оборонялась». Тем самым он попытался подвести некую базу под явные двойные стандарты.

И вот дубль-два – вчера Помпео вновь огорошил весь мир, заявив вдруг, что с этого момента Вашингтон считает законными израильские поселения на оккупированных палестинских территориях. По его словам, отныне строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан «не является нарушающим международное право».

Таким образом, глава американской дипломатии решил, что имеет право самолично постановлять, что соответствует международным нормам, а что — нет.

Хотя ему не может быть неизвестно, что таким образом он только расшатывает и без того хрупкий мир на Ближнем Востоке. Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству. 23 декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить возведение еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях.

А Помпео своим заявлением дал понять, что нормы международного права устанавливает только его страна (!) При этом он не может не знать, что такое решение Штатов может спровоцировать очередную кровь, бомбежки и обмен ракетами между арабами и евреями.

Конечно, произошедшее сильно обрадовало Израиль. Их премьер-министр Биньямин Нетаньяху тут же провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, лично выразив ему признательность за решение администрации США об отказе от признания незаконности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

«Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость», — отметил Нетаньяху.

А вот генсекретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат осудил позицию американских властей и назвал заявление Помпео «незаконным». По мнению Ариката, такие слова «бросают вызов» международному праву.

Он оценил высказывание Помпео как «попытку подорвать основы международного права и превратить их в законы джунглей». Кроме того, он добавил, что такими заявлениями США «лишили себя роли ответственного международного игрока и посредника в урегулировании международных кризисов».

И с этим очень трудно не согласиться.

Вот и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу жестко осудил заявление Помпео. «Ни одна страна не может быть выше международного права. Позиция силы недопустима. Принцип «будет так, как я сказал» юридически не состоятелен», — написал Чавушоглу в Twitter.

Отметим со своей стороны, что такое поведение на международной арене неприемлемо ни с какой точки зрения, ибо единственное, к чему оно может привести точно – это к всемирному хаосу в отношениях между еще вчера дружественными соседними государствами. За основу современной политической карты мира, на которую и распространяются все нормы международного права, принято послевоенное устройство, границы, установленные по итогам Второй мировой. Понятно, что они не идеальны. Ведь человечество вообще всю историю своего существования отличалось повышенной мобильностью – границы империй, княжеств и республик менялись постоянно, и не всегда по принципам четкого следования территориальному расселению наций. Чтобы положить конец постоянным вооруженным конфликтам из-за спорных территорий, нужно было придумать какую-то точку отсчета, с которой согласится весь мир — ею и стали послевоенные границы. И именно вот это, устоявшийся миропорядок, грозят теперь разрушить самонадеянные и неосмотрительные поступки нынешних лидеров США.