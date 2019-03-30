Объём денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан вырос почти на 6%

В 2018 году дефицит баланса первичных доходов Азербайджана в нефтегазовом секторе составил 2,9 млрд. долларов, профицит в ненефтяном секторе — 390 млн. долларов, сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА)

В результате, дефицит первичного баланса доходов вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,5 млрд. долларов.

Общий оборот поступлений и платежей по первичным доходам оценивается в 5,7 млрд. долларов. Из них 71,5% (4,1 млрд. долларов) — это платежи Азербайджана нерезидентам. Основная часть этой суммы (2,8 млрд. долларов) приходится на репатриацию доходов (в основном, в виде сырой нефти), приходящаяся на долю иностранных инвесторов в рамках международных нефтегазовых консорциумов, проценты, выплачиваемые нерезидентам по портфелю ценных бумаг (358,1 млн. долларов) и процентные платежи по иностранным кредитам (488,2 млн. долларов). Рост профицита баланса первичных доходов в ненефтяном секторе в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом связан с ростом доходов от управления государственного сектора.

Общая стоимость операций с иностранными государствами по повторным доходам за отчетный период оценивается в 1,6 млрд. долларов. На поступления пришлось 1,2 млрд. долларов, платежи — 436,8 млн. долларов.

На долю денежных переводов физических лиц из зарубежных стран пришлось 92,4% общих поступлений по повторным доходам, 6,3% — ввозимые в страну гуманитарные и вспомогательные товары, 1,3% — другие поступления.

Денежные переводы в страну выросли на 5,8% и составили 1,1 млрд. долларов, из страны – выросли на 5,4% и составили 361,4 млн. долларов. В результате образовалось положительное сальдо по денежным переводам в размере 718,3 млн. долларов.

В целом положительное сальдо от операций по повторным доходам выросло на 3,2% и составило 718,3 млн. долларов.