Обязательное медстрахование целесообразно применить поэтапно

Одним из предложений в рамках исполнения законопроекта «О медицинском страховании» является поэтапное применение в стране обязательного медицинского страхования в 2020 году. Предлагается, чтобы обязательное медицинское страхование полностью охватило всю страну до конца года.

Об этом во вторник сказал Trend руководитель Центра помощи инициативам, эксперт-экономист Азер Мехтиев.

По его словам, и председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) считает целесообразным применение этого вида страхования по всей республике в течение года.

«Мне не кажется это долгим процессом. Для этого все медицинские учреждения, которые входят в систему обязательного медицинского страхования, должны быть готовы к оказанию людям медицинских услуг на высоком уровне. До этого многие эксперты выступали сторонником поэтапного перехода к обязательному медицинскому страхованию. Это связано с необходимостью усовершенствования материально-технической базы большинства государственных медицинских учреждений», — сказал Мехтиев.