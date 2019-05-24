Объявляя об отставке Тереза Мэй расплакалась

Тереза Мэй, объявляя об отставке с поста главы Консервативной партии, что означает одновременно и уход с поста премьер-министра Великобритании, сказала, что делает это в интересах страны, сообщает РБК.

Мэй особо подчеркнула, что она глубоко сожалеет о том, что не сумела довести до конца процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме, и оставляет решение этой задачи своему преемнику.