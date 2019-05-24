Объявляя об отставке Тереза Мэй расплакалась

Тереза Мэй, объявляя об отставке с поста главы Консервативной партии, что означает одновременно и уход с поста премьер-министра Великобритании, сказала, что делает это в интересах страны, сообщает РБК.

Мэй особо подчеркнула, что она глубоко сожалеет о том, что не сумела довести до конца процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме, и оставляет решение этой задачи своему преемнику.

«Для меня было честью служить стране, которую я люблю», — сказала Мэй, всхлипывая, после чего развернулась и вошла в здание резиденции премьер-министра.
| 2019-05-24T14:11:44+00:00 24 мая 2019, 15:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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