Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине, говорится в сообщении Королевского Каролинского медико-хирургический институт Стокгольма, сообщает Агентство Анадолу.

Лауреатами премии стали американец Уильям Кейлин-младший, британец Питер Рэтклифф и американец Грегг Семенза за исследование на тему того, «как клетки чувствуют доступность кислорода и адаптируются к нему».

В сообщении говорится, что исследования лягут в основу методов борьбы с анемией, онкологическими и многими другими заболеваниями.

Фундаментальные исследования нобелевских лауреатов этого года привели к открытию механизма одного из важнейших адаптационных процессов в жизни, говорится в сообщении.