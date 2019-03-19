Объявлена программа пребывания сборной Азербайджана в Хорватии

Стало известно время пресс-конференций в преддверии отборочного матча чемпионата Европы по футболу между сборными Хорватии и Азербайджана.

Первым на вопросы журналистов ответит главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, который встретится со СМИ 20 марта в 20:15 по бакинскому времени. 45 минут спустя пройдет открытая тренировка с участием национальной команды Хорватии.

Наставник сборной Азербайджана Никола Юрчевич встретится с журналистами в 22:00, а через полчаса состоится тренировка «милли».

Пресс-конференции и тренировки пройдут на стадионе «Максимир», где 21 марта пройдет матч Хорватия – Азербайджан. Игра начнется в 23:45.

| 2019-03-19T12:50:36+00:00 19 марта 2019, 13:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss