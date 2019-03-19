Объявлена программа пребывания сборной Азербайджана в Хорватии

Стало известно время пресс-конференций в преддверии отборочного матча чемпионата Европы по футболу между сборными Хорватии и Азербайджана.

Первым на вопросы журналистов ответит главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, который встретится со СМИ 20 марта в 20:15 по бакинскому времени. 45 минут спустя пройдет открытая тренировка с участием национальной команды Хорватии.

Наставник сборной Азербайджана Никола Юрчевич встретится с журналистами в 22:00, а через полчаса состоится тренировка «милли».

Пресс-конференции и тренировки пройдут на стадионе «Максимир», где 21 марта пройдет матч Хорватия – Азербайджан. Игра начнется в 23:45.