Объявлена дата боя Хабиб – Фергюсон

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула против Тони Фергюсона. Организация официально подтвердила бой, который пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

Оба спортсмена имеют победные серии в UFC из 12 побед. В последних поединках Хабиб досрочно победил Конора Макгрегора и Дастина Порье, а Фергюсон – Энтони Петтиса и Дональда Серроне.

Это уже пятая попытка организовать бой Хабиба и Фергюсона. В декабре 2015-го он сорвался из-за травмы Хабиба, в апреле 2016-го травмировался уже Тони, в марте 2017-го Нурмагомедов не смог выйти на бой из-за экстремальной весогонки, а в апреле 2018-го Фергюсон порвал крестообразные связки колена.

| 2019-12-14T13:04:05+00:00 14 декабря 2019, 14:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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