Объявлена дата боя Хабиб – Фергюсон

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула против Тони Фергюсона. Организация официально подтвердила бой, который пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

Оба спортсмена имеют победные серии в UFC из 12 побед. В последних поединках Хабиб досрочно победил Конора Макгрегора и Дастина Порье, а Фергюсон – Энтони Петтиса и Дональда Серроне.

Это уже пятая попытка организовать бой Хабиба и Фергюсона. В декабре 2015-го он сорвался из-за травмы Хабиба, в апреле 2016-го травмировался уже Тони, в марте 2017-го Нурмагомедов не смог выйти на бой из-за экстремальной весогонки, а в апреле 2018-го Фергюсон порвал крестообразные связки колена.