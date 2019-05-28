Объявлен состав сборной Слоавкии на матчи с Иорданией и Азербайджаном

Главный тренер сборной Словакии Павел Гапал назвал заявку команды на предстоящие товарищеский матч с Иорданией (8 июня) и встречу отбора на ЕВРО-2020 против Азербайджана (11 июня). На данный момент в списке 29 имен, однако после Иордании их число сократится до 23-х.

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл», Англия), Матуш Козачик («Виктория» Плзень, Чехия), Марек Родак («Ротерхэм Юнайтед», Англия), Доминик Гриф («Слован» Братислава);

Защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия), Любомир Шатка (ДАК, Венгрия), Милан Шкрьняр («Интер», Италия), Денис Вавро («Копенгаген», Дания), Лукаш Штетина («Спарта» Прага, Чехия), Бранислав Ниняй («Фортуна», Голландия), Давид Ханко («Фиорентина», Италия), Роберт Мазань («Венеция», Италия);

Полузащитники: Станислав Лоботка («Сельта», Италия), Патрик Хрошовски («Виктория» Плзень, Чехия), Ян Грегуш («Миннесота Юнайтед», США), Юрай Куцка («Парма», Италия), Матуш Беро («Витесс», Голландия), Марек Гамшик («Далянь Ифан», Китай), Ласло Бенеш («Хольштайн», Германия), Ондрей Дуда («Герта», Германия), Мартин Хриен («Санта-Клара», Португаия), Альберт Русняк («Реал Солт Лейк», США), Роберт Мак («Зенит», Россия), Ярослав Михалик («Жилина»), Мирослав Стох («Славия» Прага, Чехия), Лукаш Хараслин («Лехия», Польша);

Нападающие: Павол Шафранко («Данди Юнайтед», Шотландия), Самуэль Мраз («Кротоне», Италия), Роберт Боженик («Жилина»).

Напомним, что матч Азербайджан – Словакия состоится 11 июня на стадионе «Бакселл Арена» в Баку и начнется в 20:00.