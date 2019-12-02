Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью в некоторых местах есть вероятность дождя. Сильный северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 мм до 748 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана временами будут дожди, в горных и предгорных территориях ожидается снег, днем преимущественно пройдет без осадков. Местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим и слабые, умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.