Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в отдельных местах будет слабый туман. Прогнозируется северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью будет 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 763 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-88%, днем 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако в северных и восточных районах ожидаются грозы и переменные осадки. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура составит 9-14, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 29-30 октября на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.