Объявлен прогноз погоды на завтра

Обнародована информация об ожидаемых погодных условиях на территории страны завтра.

Как сообщили в Национальном Гидрометеорологическом Департаменте министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Ветер юго-западный.

Температура воздуха ночью на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 11-14, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но ночью и вечером местами ожидается дождь. В отдельных местах будет туман. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

По медицинскому метеорологическому прогнозу, 28-29 ноября на Абшеронском полуострове ожидается температурный режим, близкий к климатическим нормам, что в свою очередь благоприятно для метеочувствительных людей.