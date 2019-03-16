Объявлен хедлайнер концертной программы Гран — при Азербайджана Ф1

Музыкальная составная является неотъемлемой частью спортивных состязаний Формулы 1.

Как сообщает #, хедлайнером концертной программы Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в этом году станет популярный певец Сэм Смит, покоривший своим голосом сердца миллионов поклонников во всем мире.

Певец выступит 27 апреля, сразу после квалификации на Гран-при Азербайджана Ф1 на арене Crystal Hall.

Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов, приветствуя выступление Сэма Смита в рамках гоночного уик-энда, заявил:

«Мы очень рады объявить, что Сэм Смит выступит в качестве хедлайнера концертной программы Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в этом году. Он гениальный певец, и его красивый и уникальный голос уже завоевал сердца многомиллионной аудитории с тех пор, как он впервые получил мировое признание.

Я уверен, что с его многочисленными и преданными фанатами в Азербайджане пост-квалификационный концерт станет одним из знаковых событий нашего гоночного уик-энда».

Первую серьезную популярность певцу принесли сингл «Lay Me Down» и песня Ноти Боя «La La La», записанная совместно с Сэмом.

Благодаря концертам и выступлениям на самых популярных шоу Америки, Сэму Смиту очень быстро и ловко удалось покорить американских меломанов. Безоговорочная популярность в родной Великобритании, подкрепленная любовью американских поклонников, позволили юному таланту прорваться на мировую музыкальную арену.

Выпустив свой первый альбом – «In The Lonely Hour», Сэм Смит окончательно и бесповоротно стал звездой мирового уровня.

Более 15,8 миллионов экземпляров альбома были распроданы по всему миру, побив рекорды продаж в США. В 2014 году Сэм Смит стал единственным музыкантом в мире, который продал 1 миллион альбомов, как в Великобритании, так и в США.

Подтверждением успеха артиста стал целый ряд престижных наград, включая Грэмми, Оскар, Золотой Глобус и другие.

Хиты Сэма Смита 7 раз возглавляли музыкальные хит-парады Великобритании, включая ‘Writing’s On The Wall’ – первый сингл на тему Джеймс Бонда, попавший в книгу мировых рекордов Гиннеса.

Сэм Смит обладает искусством живого исполнения и этим летом у певца запланировано музыкальное турне, включая два выступления в Staples Center в Лос-Анджелесе.

Все владельцы билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» будут иметь свободный доступ к концертам, а также обеспечены транспортом для того, чтобы добраться от трека до концертной арены Crystal Hall.