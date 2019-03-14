Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан Суд оставлен в СИЗО

Мосгорсуд в четверг подтвердил законность ареста гражданина четырех стран Пола Уилана, задержанного по подозрению в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В феврале Лефортовский суд Москвы продлил до 28 мая срок содержания Уилана под стражей.

«Постановление Лефортовского суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», — огласил судья Юрий Пасюнин. В четверг адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил, что, по мнению следствия, его подзащитный собирал сведения в пользу США.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, его схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.

| 2019-03-14T15:16:09+00:00 14 марта 2019, 17:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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