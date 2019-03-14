Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан Суд оставлен в СИЗО

Мосгорсуд в четверг подтвердил законность ареста гражданина четырех стран Пола Уилана, задержанного по подозрению в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В феврале Лефортовский суд Москвы продлил до 28 мая срок содержания Уилана под стражей.

«Постановление Лефортовского суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», — огласил судья Юрий Пасюнин. В четверг адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил, что, по мнению следствия, его подзащитный собирал сведения в пользу США.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, его схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.