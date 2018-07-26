Обвиненный в убийстве заключенного сотрудник брянской колонии взят под стражу

Решением суда заключен под стражу сотрудник исправительной колонии №6 в городе Клинцы Брянской области Российской Федерации, обвиненный в совершении убийства, а также в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств и с причинением тяжких последствий. Об этом в среду, 25 июля, сообщили в следственном управлении СКР по Брянской области.

В пресс-релизе указывается, что следственные органы расследуют уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника колонии. По версии следствия, 22 июля, применяя насилие и используя специальные средства, он ограничил движение осужденного и перевязал тканью его лицо, в результате чего последний умер от удушения. 24 июля обвиняемый был задержан.

Расследование продолжается, по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

За последнее время это уже второй резонансный случай, когда стало известно о применении пыток к заключенным.

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