Обвинения в коррупции заставили Главу ОК Японии уйти в отставку

Президент Олимпийского комитета Японии (ОКЯ) Цунэкадзу Такэда уходит в отставку на фоне скандала о коррупции, которая, по мнению следствия, помогла Токио получить право на проведение Олимпиады в 2020 году. Такэда заявил во вторник, 19 марта, что он уйдет, когда истечет срок его полномочий в июне, однако отверг обвинения в коррупции.

«Я хотел бы передать будущее ОКЯ более молодому поколению, которое приведет Токио к Играм 2020 года. В завершение срока моих полномочий в июне я уйду с поста председателя ОКЯ и члена Международного олимпийского комитета (МОК)», — сказал он. С уходом с поста председателя ОКЯ Такэда покинет и пост главы комиссии по маркетингу при МОК. Он также выйдет из японского организационного комитета по подготовке Олимпиады в Токио, которая откроется 24 июля 2020 года. Япония израсходует не менее 20 млрд долларов на проведение этих соревнований.

Скандал вокруг коррупции в ОКЯ бросил тень на предстоящую в Токио летнюю Олимпиаду и свидетельствует о провале усилий МОК, направленных на то, чтобы сделать процедуру избрания страны-организатора Олимпийских игр честной и прозрачной, отмечает агентство AP.

| 2019-03-19T14:09:04+00:00 19 марта 2019, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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