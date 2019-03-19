Обвинения в коррупции заставили Главу ОК Японии уйти в отставку

Президент Олимпийского комитета Японии (ОКЯ) Цунэкадзу Такэда уходит в отставку на фоне скандала о коррупции, которая, по мнению следствия, помогла Токио получить право на проведение Олимпиады в 2020 году. Такэда заявил во вторник, 19 марта, что он уйдет, когда истечет срок его полномочий в июне, однако отверг обвинения в коррупции.

«Я хотел бы передать будущее ОКЯ более молодому поколению, которое приведет Токио к Играм 2020 года. В завершение срока моих полномочий в июне я уйду с поста председателя ОКЯ и члена Международного олимпийского комитета (МОК)», — сказал он. С уходом с поста председателя ОКЯ Такэда покинет и пост главы комиссии по маркетингу при МОК. Он также выйдет из японского организационного комитета по подготовке Олимпиады в Токио, которая откроется 24 июля 2020 года. Япония израсходует не менее 20 млрд долларов на проведение этих соревнований.

Скандал вокруг коррупции в ОКЯ бросил тень на предстоящую в Токио летнюю Олимпиаду и свидетельствует о провале усилий МОК, направленных на то, чтобы сделать процедуру избрания страны-организатора Олимпийских игр честной и прозрачной, отмечает агентство AP.