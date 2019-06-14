Обучение на английском: требование времени или дань моде?

Знание иностранных языков расширяет кругозор и дает человеку больше возможностей. Сейчас для многих в мире, и в частности в нашей стране, языком, который обязательно нужно знать, является английский. Спрос рождает предложение, и появляется все больше курсов этого языка, а также школ и факультетов в вузах, где обучение ведется на английском.

Заместитель главы Аппарата министерства образования Ягуб Пириев заявил Trend о том, что в Азербайджане на 2019-2020 учебный год увеличено количество специальностей и плановых мест в вузах с преподаванием предметов на английском языке. При формировании плана приема студентов учитывались требования международного рынка труда, поэтому число специальностей с преподаванием предметов на английском языке было увеличено с 57 до 69, и число мест — на 17,7 % в сравнении с прошлым годом. В этом году 8% прогнозируемых мест по студенческому приему предусмотрено для специальностей, где преподавание проводится на английском языке. Этот показатель по специальностям с преподаванием предметов на русском языке составляет 9,3 % (119 специальностей).

Председатель Объединения независимых учителей Азербайджана (ОНУА) Малахат Муршудлу, комментируя # данное сообщение, отметила, что английский уже давно стал языком международного общения, а потому без его знания молодежи сейчас не обойтись.

— Когда-то в мире более востребован был французский язык. В Азербайджане в течение длительного времени необходимо было знание русского языка. В наши дни более актуален английский. Надо начинать нормально обучать этому языку уже с 3-4 класса, потому что студент вряд ли будет хорошо его знать, если он не получил необходимых языковых навыков в школьные годы. Чем раньше ребенок начинает учить чужой язык, тем быстрее он его усваивает, –говорит она.

По словам нашей собеседницы, если у человека есть необходимость выучить иностранный язык, он найдет тысячу способов, чтобы это сделать — можно купить самоучитель, заниматься по интернету, параллельно общаясь онлайн с носителями языка и т.д.

«Если говорить об углубленном изучении английского в вузах, то это нужно далеко не всем студентам. Например, студенту педагогического вуза, который поедет в район работать учителем истории, он может быть совершенно ни к чему, и ему не захочется тратить на него время. А какая-то другая дисциплина, напротив будет нужна больше. Я считаю, что нужно применить европейскую и американскую практику. Например, не хочет там студент изучать философию, он ее не изучает, а изучает то, что ему по душе. Например, можно сделать одну группу из учащихся разных факультетов, разных курсов для изучения английского».

Это новый способ изучения предметов, при котором учитываются интересы студента, отметила эксперт. Чтобы повысить уровень знания английского, можно было бы преподавать его студентам, скажем, по два часа несколько раз в неделю.

Что касается преподавания в вузах полностью на английском языке, то, как говорит М.Муршудлу, в стране оно есть и в частных и в государственных университетах.

«Интерес к обучению на английском растет, и школ, где преподают только на нем, стало больше. Но в случае с вузами, для увеличения числа факультетов, где преподают на английском, нужны ресурсы, кадры, а их не хватает. Кстати, все больше в нашей стране и тех, кто хотят учиться на немецком языке. Особенно это касается будущих врачей»

О качестве преподавания английского в школах страны, по словам эксперта, можно судить по результатам выпускных экзаменов, которые впервые проходили по программе куррикулума. И результаты эти оказались неплохими.

«В стране есть программы повышения квалификации для педагогов английского языка, есть центры обучения, для них проводят семинары и тренинги. Педагоги же, преподающие, например, азербайджанский язык, остаются в тени»,– резюмировала М.Муршудлу.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов заявил #, что он не видит особой необходимости в увеличении мест обучения в вузах на английском языке.

«Государственный язык в стране – азербайджанский, и в первую очередь, ему надо уделять должное внимание. Какая необходимость в Азербайджане учиться на английском? И почему именно английский, а не, скажем, французский или немецкий? В других странах, даже соседних, подобного нет. Думаю, что неправильно считать, что такое обучение поможет трудоустроиться. У нас сейчас внедрена практика получения двойных дипломов, то есть студент часть обучения проходит в Азербайджане, часть – в другой стране, и там он может углубить свои знания языка. Иностранный язык можно учить и на различных языковых курсах, было бы желание».

По словам Н.Исрафилова, если развивать обучение на иностранном языке, то это должен быть русский язык. Да, сейчас много классов и факультетов с обучением на этом языке, но не всегда школьники и студенты знают его, как следовало бы.

«Русский язык- язык большой соседней страны, и что бы кто ни говорил, наши страны тесно сотрудничают во многих сферах. Миллионы наших граждан работают в России. Потому он в Азербайджане нужнее английского. У нас есть иностранные компании, фирмы, где общаются на английском, но их не так много. Кто захочет уехать – выучит английский при необходимости. А чтобы работать в Азербайджане, скажем, агрономом, зоотехником или кем-то еще, его идеальное знание не обязательно».

Школьных знаний и отдельного предмета в вузе, как считает эксперт, должно быть достаточно, чтобы граждане знали английский язык хотя бы на среднем уровне. Но проблема в том, что, несмотря на несколько лет обучения, большинство имеет лишь минимальные знания. Причина – в неправильно составленной программе, и это было и в СССР и сейчас. Кстати, это касается не только английского, но и русского языка.

«Школьники учат его в школе на протяжении многих лет, но не всегда нормально владеют им. Некоторые оканчивают славянский университет или педагогический университет имени Ахундова, и толком не говорят по-русски. С литературой дела обстоят не лучше, спроси их, кто написал «Анну Каренину», ответят далеко не все.

Надо составлять программу так, – говорит Н.Исрафилов, – чтобы школьники и студенты не занимались зубрежкой, а практиковали разговорную речь и грамматику. Нужны практические навыки».