Обстановка в Хараре продолжает накаляться

Армейские подразделения и полиция патрулируют столицу Зимбабве Хараре и призывают жителей, в том числе и уличных торговцев, незамедлительно очистить центр города, сообщает агентство AP в четверг, 2 августа. По данным издания, возле штаб-квартиры оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» отмечается большое скопление сотрудников силовых структур.

Президент страны Эмерсон Мнангагва уже заявил о необходимости провести независимое расследование трагических событий, когда накануне в результате применения армией оружия против мирных протестующих, были убиты три человека. Глава государства также пояснил, что намерен решать все разногласия с оппозицией мирным путем.

В Зимбабве в понедельник, 30 июля, прошли первые свободные президентские и парламентские выборыс 1980 года. Согласно официальным данным, правящая партия ЗАНУ-ПФ получила две трети мест в парламенте и теперь может менять конституцию страны по своему усмотрению. Оппозиция заявляет о подтасовках результатов выборов.

Русская служба DW

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