Общественный контроль за решеткой

20 августа глава МBД Bилаят Эйвазов принял руководителя бакинского офиса Международного Комитета Красного Креста Элену Аймон Сессеру.

Министр внутренних дел сообщил, что в стране предпринимаются меры по приведению в соответствие с международными стандартами состояния мест заключения и защиты прав задержанных.

Как заявил министр, действующие места временного содержания задержанных доступны для правозащитников и снабжены видеокамерами. «Принимаются меры по исключению фактов коррупции», — сказал Вилаят Эйвазов.

B свою очередь, Элена Аймон Эссера проинформировала министра о проводимой сотрудниками Красного Креста работе в местах заключения и предстоящей деятельности этой организации в Азербайджане.

Мы решили поговорить с правозащитниками и выяснить имеют ли они свободный доступ в места временного содержания? Тем более, что в местной прессе неоднократно сообщалось о фактах правонарушений в местах временного содержания задержанных, причем не только коррупционных.

Как заявила правозащитник Саадат Бенанярлы, для проведения мониторинга в местах временного содержания нужно обратиться за разрешением в министерство внутренних дел. «Только после получения специального разрешения, правозащитник может встретиться с задержанными и ознакомиться с условиями их содержания», — заявила она.

Коллега Саадат Бенанярлы Сахиб Мамедов считает действия Министерства внутренних дел вполне оправданным. «Я считаю правильным то, что для посещения мест временного содержания правозащитники должны получить разрешение в министерстве внутренних дел. А то правозащитник будет посещать места временного содержания, только когда у него появится свободное время», — сказал # правозащитник Сахиб Мамедов.

«Заявление министра внутренних дел о том, что действующие места временного содержания задержанных доступны для правозащитников не соответствует действительности», — прокомментировал заявление министра правозащитник Октай Гюльалыев.

Как отметил Гюльалыев, в соответствии с законом правозащитники для посещения мест заключения вовсе не обязаны просить разрешения. «Это противоречит закону нашей страны и международной конвенции «О пенитенциарных правилах в Европе», к которой присоединился Азербайджан. Но, несмотря на это, я неоднократно обращался в МВД для получения разрешения на проведение мониторинга в местах временного содержания. Но меня туда так и не пустили», — сказал правозащитник #.

P.S. Когда материал был готов к публикации, в ряде СМИ было опубликовано заявление Пенитенциарной службы, в котором опровергалась информация о насилии над заключенными в тюрьмах №12 и № 13. Вот мы и подумали, если бы в местах временного содержания и учреждениях по отбыванию наказания была бы налажена система общественного мониторинга и правозащитников беспрепятственно допускали к заключенным, то силовым структурам не приходилось бы выступать с такого рода опровержениями.