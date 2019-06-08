Общественный Комитет при Минюсте провел мониторинг в колонии

Группа членов Общественного Комитета при министре юстиции (ОК) Залиха Таирова и Шахин Джамалов с целью мониторинга условий содержания 7 июня посетила Учреждение по отбыванию наказания №10. Расположенное в Наримановском районе Баку, оно представляет собой колонию общего режима для впервые совершивших менее тяжкое преступление. Правозащитники оценили условия содержания в жилых помещениях, медицинско-санитарной части, работу кухни, столовой, штрафного изолятора и других структур колонии. Были также приняты заключенные. В конце визита был составлен и отправлен министру юстиции отчет о замеченных недостатках и предложениях по их устранению. Комментируя итоги посещения, член ОК и Совета Правозащитного Центра Азербайджана (ПЦА) З.Таирова отметила, что «основная проблема колонии — перенаселенность характерна для большинства старых пенитенциарных учреждений, построенных по советским стандартам. Хотя у каждого заключенного здесь есть спальное место и заключенных существенно меньше лимита (76%), но на заключенного приходится всего 3 кв.м вместо 4, предусмотренных по закону. Столь же застарелой является и недостаточная занятость осужденных (11,5%). Эти проблемы были отражены в указе Президента в феврале 2017 г., но решаются медленно. Зато каждый пятый заключенный (21%) охвачен средним или профессиональным образованием. С начала года 96 заключенных были поощрены, 57 — вышли на свободу условно-досрочно или по помилованию», — отметила З.Таирова. Отметим, что ОК был создан в 2006 г. по инициативе министра юстиции Ф.Мамедова с целью мониторинга условий содержания и помощи в исправлении заключенных Пенитенциарной Службы. После принятия закона «Об общественном участии», функции ОК расширились и охватывают все структуры министерства.