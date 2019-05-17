Общественные работы улучшили статистику оформленных трудовых отношений

Согласно государственной статистике, число счастливых участников официально оформленных трудовых отношений за истекшие четыре месяца этого года увеличилось на 3,2% и составило 1 млн. 580,8 тыс. человек. Позитивные показатели всегда радость, тем более, если речь о долгожданном для многих наших граждан цивильном трудоустройстве. А теперь приглядимся к цифрам и обстоятельствам…

Накануне министр налогов Микаил Джаббаров выступил с радужной вестью. «По итогам первых четырех месяцев года количество наемных работников в Азербайджане увеличилось более чем на 80 тысяч человек, и примерно 56 тыс. из них заняты в ненефтяном секторе», — сообщил глава ведомства в ходе своего выступления на одном из местных телеканалов. Министр полагает, что данные цифры наглядно демонстрируют эффект реформ, а именно, отмену налога на прибыль для налогоплательщиков, граждан и физических лиц с уровнем дохода меньше восьми тысяч манатов в месяц.

Далее выясняется, что именно этот смелый шаг отразился на развитии ненефтяного сектора. «Это был шаг, направленный на усиление социальной защиты населения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Десятки тысяч наших граждан были наемными работниками, но у них не было трудового договора. В некоторых случаях таковые имелись, но в них не указывалась реальная зарплата», — сообщил Джаббаров.

В целом же, затронут важный вопрос о том, как повлияла налоговая реформа на выход из тени рынка труда преимущественно в ненефтяном секторе экономики. И следуя заявлению Минналогов, фискальные преобразования во многом посодействовали заключению 56 тыс. трудовых контрактов в реальном секторе народного хозяйства. Напомним, что нефтяные отрасли семилетнее освобождение от 14 процентного подоходного налога не касается. В позитивные подвижки благих начинаний министерства охотно верится, однако по данным главы государства, в текущем году 35 тыс. человек трудоустроены на общественных работах, а это значит, что к налоговым каникулам они отношения не имеют.

«Должен отметить, что в нынешнем году открываются 40 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Как мне сообщили, в этом году уже 35 тысяч человек обеспечены оплачиваемыми общественными местами. Это, еще раз говорю, социальная инициатива, социальная поддержка», — сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании правительства по итогам социально-экономического развития в первом квартале текущего года и предстоящим задачам.

Также выяснилось, что в текущем году предприниматели откроют примерно 8 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Сообщается, что это не будет большой нагрузкой, но решит проблему занятости граждан и только за год государство и частный сектор берутся решить задачу по созданию 50 тысяч общественных рабочих мест. Как видно, подавляющее большинство оформленных трудовых отношений в ненефтяном сегменте экономики приходится именно на государственные общественные работы.

Специалисты рынка труда отмечают, что на практике создание новых рабочих мест является нелегкой задачей, поскольку мелкий и средний бизнес в стране частенько закрывается. Сокращение числа рабочих мест наблюдается в сферах общественного питания, туризма, торговли. С этой точки зрения, появление 20 тыс. новых официально заключенных трудовых отношений может быть следствием заявленной работы в этом направлении фискальных органов.

На уровне высшего политического руководства страны неоднократно отмечалось, что создание рабочих мест должно стать постоянным процессом в Азербайджане. Также сообщается, что за последние 15 лет было создано 2 миллиона рабочих мест. В целом же приблизительные подсчеты показывают, что в массе своей рост числа наемных работников в ненефтяной сфере за истекшие четыре месяца сего года сопряжен с привлечением тысяч людей к общественным работам.