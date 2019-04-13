Общенациональная акция протеста проходит в самом центре Белграда

Протестующие против политики президента Сербии Александра Вучича начали акцию протеста перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.
Днем общенациональная акция протеста проходит в самом центре Белграда перед зданием Скупщины (парламента) Сербии.
Перед зданием парламента установлена сцена с колонками, из которых звучат песни протеста. В пятницу депутаты правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) вошли в парламент страны и муниципальные собрания Белграда и других населенных пунктов, «чтобы защитить их от вторжения насильственных демонстрантов». В здании Скупщины также распределены усиленные наряды полиции.
Вучич в субботу заявил, что ожидает, что протест пройдет мирно.

«Отставка! Отставка!», — скандируют несколько десятков тысяч собравшихся.
Ожидается участие лидеров оппозиционного Союза за Сербии и мирное шествие до здания правительства страны.
| 2019-04-13T21:14:01+00:00 13 апреля 2019, 22:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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