Общенациональная акция протеста проходит в самом центре Белграда

Перед зданием парламента установлена сцена с колонками, из которых звучат песни протеста. В пятницу депутаты правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) вошли в парламент страны и муниципальные собрания Белграда и других населенных пунктов, «чтобы защитить их от вторжения насильственных демонстрантов». В здании Скупщины также распределены усиленные наряды полиции.