Общее состояние 25 богатейших семей мира составляет 1,4 триллиона долларов

Составлен рейтинг самых богатых семей на планете по версии агентства Bloomberg, сообщает РИА Новости.

На первой строчке оказалась американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart. Ее состояние агентство оценивает в 190,5 миллиарда долларов. За прошедший год Уолтоны заработали 39 миллиардов долларов.

Второе место досталось семье Марс, контролирующей одноименную компанию, наиболее известную своими шоколадными батончиками. С начала года Марсы стали богаче на 37 миллиардов долларов, а их совокупное состояние достигло отметки в 126,5 миллиарда долларов.

Третьими стали братья Чарльз и Дэвид Кохи, руководящие нефтехимической корпорацией Koch Industries. Их состояние за прошедший год возросло на 26 миллиардов долларов и теперь составляет 124, 5 миллиарда.Четвертая позиция досталась королевской династии Аль-Сауд из Саудовской Аравии, располагающей ста миллиардами долларов. Пятое место заняли братья Ален и Жерар Вертхаймеры, владеющие парфюмерным домом Chanel. Их состояние оценивается в 57,6 миллиарда долларов.

Шестой стала семья Дюма, которой принадлежит модный дом Hermes ($53,1 миллиарда). На седьмой строчке расположились три бельгийские династии — Ван Дамм, Спулберх и Де Мевиус, — контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($52,9 миллиарда). Восьмое место заняли немецкие семьи Берингер и фон Баумбах, которым принадлежит фармацефтический концерн Boehringer Ingelheim ($51,9 миллиарда). Девятыми стали Амбани, контролирующие индийскую промышленную группу Reliance Industries ($50,4 миллиарда). Замыкают десятку лидеров американцы Каргилл и МакМиллан, которым принадлежит продовольственная компания Cargill ($42,9 миллиарда).

За год общее состояние 25 богатейших семей мира выросло на 24 процента и, по подсчетам экспертов Bloomberg, составляет 1,4 триллиона долларов.