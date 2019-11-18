ОБСЕ: выборы в парламент Беларуси не соответствовали стандартам демократии

Выборы в нижнюю палату парламента Беларуси не соответствовали демократическим стандартам. Об этом в понедельник сообщила глава наблюдательской миссии ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

«Прошедшие выборы не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов», — заявила Седерфельт.

Как подчеркнула глава наблюдательской миссии, «значительные недостатки во время подсчета голосов подвергли сомнению недостатки подсчета голосов и объявления результатов». Как отметила Седерфельт, нормативно-правовая база не соответствовала международным стандартам и предписаниям, «подчеркивая необходимость проведения всеобъемлющей реформы избирательного законодательства».

Седерфельт также отметила, что «недостаточность защитных механизмов в день выборов и во время досрочного голосования негативно сказалась на объективности избирательного процесса».

Правовая база в Беларуси не соответствует проведению в стране демократических выборов, добавила она.

«Мы, к сожалению, в очередной раз пришли к выводу, что правовая база [в Беларуси] не соответствует проведению демократических выборов», — отметила глава миссии.

В свою очередь, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило, что на парламентских выборах в Беларуси был ограничен ряд свобод, гарантированных конституцией.

«Мы стали свидетелями ограничения ряда свобод, которые гарантированы конституцией Республики Беларусь», — сказала глава миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Кориен Йонкер.(ТАСС)