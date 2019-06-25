ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 25 июня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВС) полковник-лейтенант Гарри О`Коннор.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, Мартин Шустер и представитель ГПВС полковник-лейтенант Ральф Босхард.