ОБСЕ проведет в Праге экономико-экологический форум

ОБСЕ проведет в Праге 11-13 сентября 27-й экономико-экологический форум. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел.

«Главными темами форума станут безопасность и экономическое развитие в регионе ОБСЕ, — отметил он. — Предстоит обсуждение, как лучше обеспечить их через сотрудничество [государств-членов организации] в сфере энергетики и новых технологий».

В течение трех дней работы форума на нем выступят представители международных организаций, государственных органов управления, эксперты из академической сферы, коммерческого сектора и ответственные сотрудники неправительственных организаций.