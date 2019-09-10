ОБСЕ проведет в Праге экономико-экологический форум

ОБСЕ проведет в Праге 11-13 сентября 27-й экономико-экологический форум. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел.

«Главными темами форума станут безопасность и экономическое развитие в регионе ОБСЕ, — отметил он. — Предстоит обсуждение, как лучше обеспечить их через сотрудничество [государств-членов организации] в сфере энергетики и новых технологий».

В течение трех дней работы форума на нем выступят представители международных организаций, государственных органов управления, эксперты из академической сферы, коммерческого сектора и ответственные сотрудники неправительственных организаций.

| 2019-09-10T01:22:50+00:00 10 сентября 2019, 07:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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