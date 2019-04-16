ОБСЕ проведет очередной мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 17 апреля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.

| 2019-04-16T15:35:21+00:00 16 апреля 2019, 20:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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