ОБСЕ проведет очередной мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 17 апреля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.