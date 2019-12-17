ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 18 декабря 2019 года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и Мартин Шустер.