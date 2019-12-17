ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 18 декабря 2019 года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и Мартин Шустер.

| 2019-12-17T10:08:15+00:00 17 декабря 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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