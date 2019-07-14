ОБСЕ об обстреле телеканала в Киеве: Недопустимый акт запугивания

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил обстрел здания телеканала 112 Украина. Об этом сообщается на сайте организации.

«Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала 112 Украина в Киеве. К счастью, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям», – сказал Дезир.

Также он призвал украинские власти тщательно расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности.

| 2019-07-14T00:13:48+00:00 14 июля 2019, 04:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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