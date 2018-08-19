Обрушение моста в Генуе: спасательная операция завершена

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Геную завершена. Таким образом официальное количество погибших достигло 43, сообщает Reuters.

В субботу, 18 августа, были найдены последние три тела, их извлекли из автомобиля, придавленного бетонной плитой. В автомобиле погибла семья — родители и их 9-летняя дочь.

В префектуре Генуи сообщили, что девять человек все еще находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии.

Сейчас продолжается работа по разбору завалов, чтобы максимально обезопасить территорию и установить причину катастрофы.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика.

41 просмотров