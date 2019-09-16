Обреченные «дружить»

В понедельник в Анкаре состоялась трехсторонняя встреча между главами России, Турции и Ирана по урегулированию сирийского конфликта.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президенты намерены обсудить ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а также процесс политического урегулирования в этой стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что тема атак на предприятия Saudi Aramco также будет обсуждаться на переговорах в Анкаре.

В комментарии # политолог Тофиг Аббасов, сказал, что эти три страны с геополитической точки зрения очень важные, как для региона, так и для всей Евразии.

По его словам, все они, так или иначе, регулируют геополитические процессы во всем регионе.

«Эти страны сейчас пытаются преодолеть трудности горячих точек, в данном случае Сирии, там не далеко есть и карабахская проблема. Все эти проблемы вкупе создают очень горячую повестку, которая показывает, что взаимодействие этих стран востребовано и показывает состоятельность этого формата изменить ситуацию в лучшую сторону», — сказал он.

Другой вопрос, что опыт этих стран подсказывает насколько важно думать еще и о собственной безопасности, выстраивая свою парадигму страховки, подчеркнул он.

«У России есть вечный соперник — США, Иран граничит с недружественными странами. Наличие в стране теократического режима не устраивает ни США, ни другие суннитские страны вокруг. Иран, после революции 1979 года, понял, что его спасение и будущее сосредоточено в его собственных руках. После тяжелых уроков иракской войны, он начал формировать свою систему безопасности, не полагаясь на других.

Турция с недавних пор начала заниматься ракетостроением, ПВО, и сейчас она намерена решить проблемы своих военных самолетов. Это Турции нужно для того, чтобы ни у кого не было желания испытывать Турцию на предмет ее терпения по обеспечению национальных интересов. Но общая безопасность – это забота всех стран, которые находятся в данном регионе», — добавил политолог.

Он также подчеркнул, что США обвиняют Иран во вмешательстве во внутренние дела соседних стран, тем не менее США хотя и не находятся в этом регионе, но тоже тут присутствуют, так как это зона стратегических интересов Вашингтона.

«Почему тогда эти страны не должны защищать свои интересы, находясь в географической близости, и этот формат постепенно превращается в действующий. Хотя было время, когда между ними были трения, и они не выполняли то, что сами же обещали», — сказал Аббасов.

По мнению эксперта, Турция, Россия и Иран пришли к выводу, что нужно действовать совместно, чтобы большие проблемы не становились глобальными.

«Эти страны обречены, может быть еще и конкурировать, но и сотрудничать для того, чтобы сообща решать те или иные проблемы, которые могут нанести урон их национальным интересам», — резюмировал он.