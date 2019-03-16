Образование в кредит

Бесплатных мест в отечественных вузах для студентов становится все меньше, платные же для многих недоступны. Эксперты уже давно говорят о том, что нужно внедрять систему студенческих кредитов, и вроде бы свершилось: в 2019-2020 учебном году будет создана соответствующая кредитная система. Об этом ранее заявил министр образования Джейхун Байрамов. Впрочем, пока процесс находится на начальной стадии, и как данная система будет работать, непонятно.

Заслуженный деятель науки Азербайджана, профессор БГУ Шахлар Аскеров заявил «Зеркало», что его обрадовала новость о том, что вскоре студенты смогут получать кредиты на учебу, ведь в стране много одаренных детей из малоимущих семей.

«Такая практика существует во многих странах мира, и не только в дальнем, но и в ближнем зарубежье, например, в Казахстане. Возможно, для этого придется принять новый закон, или же Министерство образования внесет поправки в существующий», — подчеркнул он.

В свою очередь, эксперт в области образования Надир Исрафилов рассказал «Зеркало», что вопрос студенческих кредитов давно является болезненным для системы высшего образования нашей страны.

«Несколько раз в правительстве поднимали эту тему и говорили о том, что нужно принять закон «О студенческих кредитах». Этот пункт был внесен на рассмотрение в Милли Меджлис, но только сейчас видны какие-то реальные шаги в направлении внедрения данного новшества. На данный момент изучается мировой опыт в области студенческого кредитования», — отметил он.

По его словам, в большинстве стран мира проценты по студенческим кредитам составляют, в среднем, 3-7% в год. В соседней России, например, это 7%. У нас же банки готовы давать такие кредиты под 20-30% годовых, что является огромной цифрой.

«Они не соглашаются на меньшие проценты, да и вообще не особо заинтересованы в выдаче студенческих кредитов, так как это сопряжено с большими рисками. Их в какой-то мере понять можно, ведь кредит дается на несколько лет и предполагается, что человек вернет его, когда устроится на работу. А что если он не устроится в течение долгого времени, или устроится, но работа будет с очень низкой зарплатой? Как он тогда вернет вложенные в его образование средства?», — задается вопросами эксперт.

Н.Исрафилов уверен, что для того, чтобы студенческие кредиты стали эффективным механизмом, способствующим получению высшего образования, нужна государственная поддержка. Несколько тысяч человек, поступивших в вузы, и набрав при этом неплохие баллы, были вынуждены, по его словам, отказаться от учебы, как раз из-за того, что она оказалась для них слишком дорогой.

«В нашей стране действует студенческий кредитный фонд «Maarifçi», занимающийся выдачей студенческих кредитов, но их на сегодняшний день получило лишь чуть более 200 студентов. Для получения такого кредита слишком много препятствий, к тому же их не выдают первокурсникам. Наша страна взяла курс на общедоступное образование, но пока оно многим не по карману», — поделился Н.Исрафилов.

Но только на господдержку возлагать все надежды не стоит. По словам нашего собеседника, в Азербайджане издавна было распространено меценатство. Так, Зейналабдин Тагиев открыл школу для девочек. И сейчас у нас достаточно богатых граждан — крупных предпринимателей, которые могли бы поддержать малоимущих студентов, оплатив их обучение.

«Один такой случай мне известен: предприниматель Мубариз Мансимов, проживающий в Турции, взялся оплатить обучение 100 студентов, которые не могли позволить себе получение платного образования. Но хотелось бы, чтобы таких случаев было больше», — заявил он.

В качестве примера меценатства в сфере образования он привел английского миссионера и филантропа Джона Гарварда, который отдал ныне всемирно известному университету, носящему его имя, книги из личной библиотеки и завещал половину своего состояния. Во многом благодаря этому, Гарвард из колледжа превратился в университет мирового уровня.

В бытность Советского Союза, говорит эксперт, был такой лозунг: «Образование — не только государственное, но и общенародное дело». Времена изменились, а эти слова по-прежнему актуальны. Каждый должен вносить свой вклад в развитие образовательной сферы по мере своих возможностей.

Н.Исрафилов считает, что западные университеты занимают первые строчки рейтингов благодаря тому, что в этих странах система высшего образования продумана от а до я.

Так, во всех университетах там имеются кампусы, где многие студенты и учатся и живут. У нас же студенты из районов, поступившие в столичные вузы, вынуждены снимать квартиру, а это дополнительные расходы, и притом немалые.

«Плюс им приходится покупать различные учебные материалы и канцелярские принадлежности, тратиться на ксерокопии и т.д. В итоге, набегает круглая сумма. А далеко не у всех из них состоятельные родители. И им приходится подрабатывать, чтобы за все это платить, что в итоге негативно сказывается на учебном процессе. В последнее время, правда, у нас стали уделять больше внимания строительству студенческих общежитий, но они должны быть при каждом университете», — заявил он.

Конечно, нет ничего плохого в подработке, но, как говорит Н.Исрафилов, если она не в ущерб учебе.

«В советское время была вечерняя, заочная формы обучения, и люди успевали и работать, и учиться. Сейчас же все мысли только о заработке. На том же Западе студенты также подрабатывают, но там есть и условия для полноценного отдыха – теннисные корты, бассейны и т.д. У нас же ничего такого нет. В Баку все университеты сосредоточены в центре города, рядом друг с другом, и студенты порой даже не могут сосредоточиться на уроке, так как окна аудитории выходят на шумную дорогу», — считает эксперт.

По его словам, нужно перенести вузы из столицы за город. Это позволит студентам учиться в спокойной обстановке и разгрузит город, так как сейчас с утра и после окончания занятий в университетах, в столице не проехать – весь общественный транспорт забит битком.