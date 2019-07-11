Образ Насими и герои его произведений в рисунках детей

Бакинский книжный центр проводит конкурс детских рисунков, посвященный великому поэту Имадеддину Насими.

Как сообщили # организаторы конкурса, в нем могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет. Конкурс приурочен к 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя, а тема конкурсных работ – образ Насими и герои его произведений.

Работы должны быть выполнены на бумаге формата А4 с использованием любых средств рисования, в том числе цветные карандаши, мелки, краски, фломастеры и т.д.

Победители будут награждены дипломами и различными призами, а лучшие работы будут представлены на итоговой выставке.

Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева 2019 год объявлен «Годом Насими».

Мероприятия в честь великого азербайджанского поэта и мыслителя проходят проходят не только в нашей стране, но и зарубежом. Так, на днях при организационной поддержке Общества «Азербайджан», Международного фонда тюркской культуры и наследия, Госкомитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в старейшем вузе Шотландии — Сент-Эндрюсском университете состоялся поэтический вечер, посвященный 650-летию Насими.

В Киеве открыли памятник Насими, автором которого стал народный художник Украины, известный скульптор, наш соотечественник Сейфеддин Гурбанов.

В Узбекистане по случаю 650-летнего юбилея Насими на узбекском языке издан сборник газелей под названием «Джананы севирям».

В Белграде состоялась презентация сборника переведенных на сербский язык стихов поэта, и первый в истории показ художественного фильма «Насими» с сербскими субтитрами, в Израиле прошел поэтический конкурс имени великого азербайджанского поэта.