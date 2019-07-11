Образ Насими и герои его произведений в рисунках детей

Бакинский книжный центр проводит  конкурс детских рисунков, посвященный великому поэту Имадеддину Насими.

Как сообщили # организаторы конкурса, в нем могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет.  Конкурс приурочен к 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя, а тема конкурсных работ – образ Насими и герои его произведений.
Работы должны быть выполнены на бумаге формата А4 с использованием любых средств рисования, в том числе  цветные карандаши, мелки, краски, фломастеры и т.д.

Победители будут награждены дипломами и различными призами, а лучшие работы будут представлены на итоговой выставке.

Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева 2019 год объявлен «Годом Насими».
Мероприятия в честь великого азербайджанского поэта и мыслителя проходят проходят не только в нашей стране, но и зарубежом.  Так, на днях при организационной поддержке Общества «Азербайджан», Международного фонда тюркской культуры и наследия, Госкомитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в старейшем вузе Шотландии — Сент-Эндрюсском университете состоялся поэтический вечер, посвященный 650-летию Насими.
В Киеве открыли памятник Насими, автором которого стал народный художник Украины, известный скульптор, наш соотечественник Сейфеддин Гурбанов.
В Узбекистане по случаю 650-летнего юбилея Насими на узбекском языке издан сборник газелей под названием «Джананы севирям».
В Белграде состоялась презентация сборника переведенных на сербский язык стихов поэта, и первый в истории показ художественного фильма «Насими» с сербскими субтитрами, в Израиле прошел поэтический конкурс имени великого азербайджанского поэта.

| 2019-07-11T16:12:04+00:00 11 июля 2019, 19:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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