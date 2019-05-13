Обрадович объявил состав сборной Азербайджана

Обнародован состав молодежной сборной Азербайджана по футболу на предстоящие сборы в Словении с 18 по 28 мая. Наставник команды Милан Обрадович пригласил в ряды команды 23 футболиста. За время сборов «молодежка» проведет два товарищеских матча – с хорватским клубом «Словен Белупо-2» (21 мая) и с дублем словенский «Олимпии» (27 мая).

Вратари: Камран Ибрагимов («Нефтчи»), Шахин Закиев («Кешля»), Мурад Попов («Габала»);

Защитники: Амин Сейдиев («Габала»), Туран Манафов («Загатала»), Риджат Гараев («Сумгайыт»), Мурад Гаялы («Кешля»), Рахман Дашдемиров («Нефтчи»), Нихат Тамазов («Карабах»);

Полузащитники: Эльчин Мустафаев, Захид Марданов (оба – «Сабах»), Аббас Агазаде (МОИК), Гаджиага Гаджилы, Исмаил Ибрагимли, Ниджат Сулейманов (все – «Карабах»), Ровлан Мурадов («Габала»), Рафаэль Магеррамли («Зире»), Зия Азизов (НЕК, Голландия);

Нападающие: Шакир Сеидов, Эмиль Гасымов (оба — «Сабах»), Эльвин Джафаргулиев, Муса Гурбанлы (оба — «Карабах»), Сулейман Ахмедов («Сумгайыт»).

Попов, Сейдиев, Мурадов и Ахмедов прибудут на сбор 20 мая после завершения финала Кубка страны. (АФФА)